Incidente a Roma: muore Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”: aveva 44 anni

Incidente Roma, muore Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”

È morta in un incidente a Roma Francesca Di Ruberto, 44enne ex protagonista dello storico programma tv Non è la Rai.

La donna, che stava andando a lavoro, si trovava a bordo della sua auto quando sulla via Trionfale, nella zona Nord di Roma, si è schiantata contro un furgone dell’Ama.

A bordo dell’auto, oltre alla vittima, era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni.

Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest e all’alcoltest mentre l’azienda in una nota ha fatto sapere di essere “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi. I vertici Ama esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima”.

La 44enne per tutta la stagione televisiva 94/95, all’età di 15 anni, aveva partecipato al programma televisivo Non è la Rai dove cantò il brano Cuore.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Alessia Gioffi, altra protagonista di Non è la Rai, che sui social ha scritto: “Piccola Francesca, sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto che possa dare un segnale e un grido a chi è ancora qui!!! Di non sprecare e sciupare nemmeno un secondo della propria esistenza!!!! Ti ricorderò sempre con la tua dolcezza. Dolce, educata, timida e curiosa”.