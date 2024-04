Roma, il mercatino dei libri abbadonato a se stesso: degrado a pochi passi dalla stazione Termini | VIDEO

Abbandonati a se stessi. Così si sentono i lavoratori del mercatino dei libri di viale delle Terme di Diocleziano, luogo prezioso a pochi passi dalla stazione Termini di Roma.

Da tempo vanno avanti, giorno dopo giorno, nel degrado che li circonda, transenne che delimitano intere zone e marciapiedi sporchi, abbandonati. I gestori dei singoli banchi rimasti aperti non sanno quale sarà il loro futuro. Ad oggi nessuna prospettiva di indennizzo per sistemare ciò che va sistemato per garantire la messa in sicurezza di alcune zone.

La politica è assente e non sembra voler fare qualcosa nel breve termine per tutelare quello che per molti cittadini è un luogo prezioso. Un luogo che rischia di scomparire definitivamente.