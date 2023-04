Roma-Feyenoord: tensioni a Termini e in zona Colosseo. Tifosi olandesi asserragliati in un pub

Cresce la tensione nella capitale per la partita di stasera tra Roma e Feyenoord. Diversi tifosi olandesi sono giunti a Roma nonostante il divieto di vendere biglietti per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una misura decisa per impedire nuovi scontri, dopo quelli scoppiati a Napoli tra i tifosi partenopei e quelli dell’Eintracht Francoforte. Ma anche per il precedente del 19 febbraio 2015, quando un gruppo di tifosi del Feyenoord , anche allora venuti nella capitale per una partita di Europa League con la Roma, danneggiò la Barcaccia, la fontana del Bernini a piazza di Spagna.

Per evitare qualsiasi possibilità di scontri, sono stati dispiegati circa 1500 uomini delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. Diversi agenti saranno schierati anche intorno allo stadio Olimpico, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi. Già da ieri sono in vigore controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei caselli autostradali. Sorvegliati il centro storico e l’area della stazione Termini, anche con l’utilizzo di agenti in borghese.

Una parte degli ultras olandesi sono in Italia già da due giorni ed erano anche presenti a Napoli, dove alcuni hanno assistito alla seminifinale di Champions League tra gli azzurri e il Milan. Ieri si sono registrati alcuni momenti di tensione nei pressi del Colosseo, dove circa 200 tifosi romanisti si sono presentati nei pressi di un pub dove erano presenti alcuni sostenitori della squadra di Rotterdam, dopo alcune provocazioni lanciate sui social. Incappucciati, con il volo coperto e armati di bastoni, sono stati isolati dalle forze dell’ordine. Evitati scontri anche nei pressi della stazione Termini, dove si sono incrociati alcuni sostenitori dei due club.