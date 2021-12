Roma, clochard di 30 anni muore di freddo in strada: il corpo trovato in zona Termini

Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini di Roma, intorno alle 22 di giovedì 9 dicembre. A fare la terribile scoperta un passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini per chiarire le dinamiche, mentre la salma è stata portata al Verano ed a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Si tratterebbe di un senza fissa dimora noto nella zona dello scalo ferroviario e dell’Esquilino. Addosso però non aveva documenti ed è quindi al momento senza nome. Le forze dell’ordine lo descrivono come nordafricano, dall’apparente età di 30/35 anni, morto per il freddo intenso di questi ultimi giorni.

Come ogni anno con l’abbassamento delle temperature, inizia la drammatica conta dei decessi di chi, per scelta o necessità, si ritrova la strada come proprio letto. Quello di ieri all’esterno della stazione principale di Roma è il secondo decesso in poco meno di 10 giorni, che va ad aggiungersi alla morte di un altro uomo, deceduto e ritrovato in un’auto parcheggiata in piazza Giovanni da Lucca, alla Garbatella lo scorso 1 dicembre.