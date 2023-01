Roma, cassiere colpito con 29 sassate al volto: arrestati due minori

Il cassiere di un minimarket in zona Anagnina, a sud di Roma, è stato colpito con 29 sassate da due studenti romani di 14 e 15 anni. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo sono riusciti a rintracciare gli autori dell’aggressione grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Lo scorso 10 gennaio, i due adolescenti sono entrati nel market per comprare una bottiglia d’acqua – come mostrano le immagini. Una volta in casa, uno dei due ha estratto unn sasso dalle tasche e ha iniziato a colpire il cassiere ripetutamente al volto e alla testa.

Una volta tramortito l’uomo, i ragazzini hanno prelevato l’incasso (circa 300 euro) e sono fuggiti. Fondamentali sono state anche le immagini delle telecamere di zona, che hanno permesso di ricostruire anche gli spostamenti dei due aggressori, a bordo di mezzi di linea. Proprio a bordo di un bus sono stati infatti fermati dalle forze dell’ordine.

Il 14enne e il 15enne, al momento del fermo, erano in possesso di hashish e 160 euro in contanti. La procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha chiesto e ottenuto la covalida del fermo per i due minori, che sono stati collocati in una comunità.