Una bambina di 9 anni è morta a Roma per un presunto choc anafilattico dopo aver mangiato un piatto di gnocchi di patate in un ristorante. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre al Policlinico Gemelli.

A raccontare la vicenda è raccontata dal quotidiano La Repubblica, che parla di reazione allergica con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie.

Nel mattino di giovedì la bambina era stata in ospedale, dove era stata sottoposta a una spirometria per controllare il funzionamento dei polmoni. Dopo la visita, i genitori l’hanno portata al ristorante per pranzo. Qui la piccola ha mangiato gli gnocchi che potrebbero esserle stati fatali.

Una volta rientrata a casa, la piccola si è sentita male. Il padre e la madre hanno subito allertato il 118, che ha trasportato la bambina all’ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove la piccola è arrivata in arresto cardiaco e le è stato praticato il massaggio toracico.

Date le gravi condizioni, è stato disposto l’immediato trasferimento d’urgenza al Gemelli, ma nonostante gli sforzi dei medici per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Il ristorante dove la famiglia ha pranzato sarà sottoposto a controlli per accertare se siano state rispettate le norme sulla segnalazione degli allergeni o se possa esserci stato qualche altro errore da parte degli esercenti.

