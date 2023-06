Roma, fa il bagno nella Fontana di Trevi e poi prende a calci e pugni gli agenti

È diventato virale sul web un video, pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, che vede una donna mentre fa il bagno nella Fontana di Trevi, a Roma, per poi prendere a calci e pugni gli agenti della polizia municipale che tentavano di fermarla.