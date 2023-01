Auto truccate e musica a tutto volume: tornano le gare clandestine a Roma

Appassionati di tuning e amanti del pericolo e dell’alta velocità tornano a sfidarsi nella zona commerciale dell’Anagnina, a Roma: con le loro auto truccate e gli stereo a tutto volume si sfidano in gare clandestine in via di Torre di Mezzavia.

Si danno appuntamento solitamente il venerdì notte nel parcheggio dell’Ikea, dopo un lungo periodo in cui le “gare” erano state sospese per via della pandemia: ora le auto sono di nuovo in pista, con una novità. Moto e scooter si aggiungono allo show, con impennate e curve pericolosissime.

E i residenti, ovviamente, protestano. Una storia che va avanti almeno dal 2011, quando l’amministrazione comunale si impegnò per installare dossi lungo la strada per scoraggiare gli spericolati, oppure per intensificare controlli e blitz di polizia durante i raduni.

Ma da mesi ormai, soprattutto grazie ai social – riferisce Il Messaggero – l’appuntamento sembra essere tornato. Con tutti i rischi annessi. Venerdì scorso un incidente avrebbe potuto causare diverse vittime: un automobilista ha perso il controllo della sua Audi, finendo sul marciapiede, dove si trovavano decine di giovani appassionati dei motori.

Nessun ferito, ma è stata soltanto una casualità. “Sarebbe potuto accadere il peggio. Come denunciamo da anni, non si tratta solo di un problema di quiete pubblica ma anche di sicurezza”, hanno commentato a Roma Today due residenti di uno dei palazzi che si trovano nei pressi del parcheggio Ikea.

“Stiamo preparando un esposto – hanno aggiunto – nella speranza che non finisca nel vuoto. La situazione è quasi peggio di prima. La polizia e i carabinieri passano, ma quando vanno via il rombo dei motori riprende a ruggire. Lì c’è anche la sede della Dia, ma nessuno interviene”.

Per porre rimedio al fenomeno molesto, in consiglio municipale Fratelli d’Italia aveva presentato una proposta in cui si proponeva di cercare “aree idonee” per le gare.