Roma, 31enne precipita da un ponte del Tevere mentre si fa un selfie: è grave

Un ragazzo di 31 anni, originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e funzionario di un’importante società che si occupa di servizi farmaceutici, per famiglie e bambini, è stato soccorso in gravi condizioni all’altezza di ponte Garibaldi a Roma. L’uomo ha perso l’equilibrio mentre si stava scattando un selfie con gli amici. Il 31enne di nome Dario Dessi è stato trasportato in ospedale, intubato, e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. A dare l’allarme alla polizia il personale sanitario.

I tre amici sono stati ascoltati separatamente e hanno confermato la stessa versione dei fatti. Lui era seduto sul muretto, all’angolo, ha chiesto loro di fargli una foto e poi all’improvviso l”hanno visto cadere giù.

Il 31enne al momento è ricoverato al San Camillo in rianimazione e in regime di prognosi riservata. Il giovane “presenta un quadro clinico di politrauma dovuto all’impatto, la situazione è complessa ma stabile, il giovane è sotto costante osservazione. Tutte le cure necessarie sono state prestate”, comunica in una nota l’Azienda Ospedaliera San Camillo.

“È un miracolo che sia ancora vivo”, spiegano i soccorritori. La polizia è arrivata subito dopo l’allarme lanciato dalla piccola comitiva del 31enne, che è corsa sulla banchina percorrendo la scalinata in marmo che costeggia il lungotevere. Dessi era ancora vivo, anche se privo di sensi. I tre sono stati sentiti a lungo, dapprima dagli investigatori del commissariato Trastevere, quindi da quelli di Trevi, per ricostruire le fasi di quello che fino a questo momento appare un incidente.

Dessi è volato giù da un’altezza di oltre dieci metri schiantandosi sulla ciclabile che corre lungo la banchina del fiume. Una distrazione, probabilmente, mentre la vittima si sistemava sul muraglione per farsi scattare una fotografia, dopo che fino a quel momento il gruppetto si era fatto dei selfie in giro per la movida di Trastevere e del centro storico. Accertamenti in corso per capire se Dessi e i suoi amici abbiano assunto alcolici prima della passeggiata e dell’aperitivo del sabato sera, sempre nella stessa zona.

