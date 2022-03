Roma, 17enne rapinato e violentato da due coetanei: stuprata pure la mamma

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 un ragazzo di 17 anni è stato rapinato e abusato nella periferia di Roma. Stando a quanto ricostruito il 17enne è stato avvicinato per strada da due coetanei, un 17enne e un 18enne di nazionalità tunisina, mentre stava entrando nella sua minicar. I due sono saliti con lui, lo hanno costretto ad andare a casa (in via Ottaviano di Montecelio, zona Casal Monastero, zona nord est della Capitale) per prendere 200 euro da consegnarli, gli hanno rubato il cellulare e poi hanno abusato di lui facendogli praticare del sesso orale. Poco dopo sono stati arrestati, grazie alla geolocalizzazione dello smartphone del ragazzo rapinato. Sono stati rintracciati e fermati in zona San Giovanni dagli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e Viminale. Ora dovranno rispondere delle pesanti accuse di rapina aggravata e violenza sessuale. Ma non finisce qui. Stando a quanto riporta La Repubblica, i due rapinatori sarebbero riusciti ad entrare in casa del ragazzo. Lì avrebbero rapinato e stuprato anche la mamma della vittima.