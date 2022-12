Roma, 16enne abusata nell’ascensore della metro: arrestato 22enne

Avrebbe abusato di una 16enne su un ascensore della metropolitana. Un 22enne è stato arrestato a Roma per violenza sessuale, dopo la denuncia fatta dalla vittima ai carabinieri. La giovane ha detto di essere stata molestata ai primi di novembre su un ascensore della stazione Centocelle della linea C della metropolitana di Roma. All’apertura delle porte sarebbe riuscita a divincolarsi, salendo su un autobus su via Palmiro Togliatti mentre l’uomo, a lei sconosciuto, la inseguiva.

Grazie alla sua testimonianza e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato. Il 22enne, un cittadino egiziano di fatto senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri alla fermata Torre Gaia della linea C. Il gip ha poi confermato la richiesta della procura della custodia cautelare in carcere.