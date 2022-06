Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, un ragazzino di 15 anni, capoverdiano, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato a un braccio da un 16enne. L’aggressione è avvenuta in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata della metro Lepanto, nel quartiere Prati, a Roma. Il 15enne è stato ferito per ragioni ancora da chiarire dal giovane che si è poi allontanato assieme ad altri tre amici.

Sarebbe stato rintracciato dalla polizia l’autore dell’aggressione: si tratterebbe di un connazionale del giovane, di 16 anni. La lite, conclusasi con un accoltellamento e il ricovero in codice rosso della vittima, sarebbe nata per futili motivi.