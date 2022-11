Reggio Emilia, infila la testa della moglie nel forno: arrestato 60enne

Ha infilato la testa della moglie nel forno. Poi ha preso a pugni la figlia mentre era in bagno. Protagonista delle assurde violenze un marito-padre violento, che già da tempo maltratta le due donne. Il fatto è accaduto a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, un 60enne, al termine delle indagini preliminari è stato arrestato dai militari di Castellarano e condotto in carcere su richiesta della Procura, che ha richiesto e ottenuto la misura dal gip. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia.

La moglie, 60 anni, come pure la figlia 35enne tollerava da anni continui episodi di abusi, accertati dagli inquirenti. In un’altra occasione, l’uomo le avrebbe minacciate di morte puntando loro un coltello: le avrebbe sgozzate, poi con la stessa arma avrebbe sgozzato il cane.

Episodi di questo tipo si susseguono dal 2020. Ma ieri, 24 novembre 2022, le due donne hanno messo un punto a questa storia, trovando la forza denunciare e dire basta a violenze e abusi. E lo hanno fatto proprio alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi, 25 novembre.