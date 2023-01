Reggio Calabria, bambina muore travolta in autostrada

Tragedia a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Una bambina di dieci anni è morta lungo l’autostrada del Mediterraneo. La piccola era in compagnia della mamma e del compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. Giovedì sera stavano viaggiando in direzione nord, quando dall’auto, un’Audi, è iniziato a uscire del fumo.

A quel punto l’uomo per precauzione ha deciso di fermarsi lungo la corsia d’emergenza. La bambina che si trovava sul sedile posteriore ha aperto lo sportello lato sinistro per scendere, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo una Renault Clio, guidata da un sessantenne, originario di Oppido Mamertina.

L’impatto con l’utilitaria è stato violento. La bambina colpita in pieno è stata scaraventata a decine di metri di distanza. La morte è stata sul colpo. A nulla purtroppo è servito il pronto intervento degli uomini del 118. Sulle cause del sinistro la procura di Palmi ha aperto un fascicolo ed ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, il conducente della Clio.