Rai, incendio nello studio di Agorà a Roma: fiamme domate, tanto fumo

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre 2020, un incendio è divampato nello studio di Saxa Rubra, a Roma, in cui si svolge la trasmissione di Rai 3 Agorà. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono state domate ma c’è ancora moltissimo fumo all’interno dei locali: sul posto ci sono i vigili del fuoco. Impossibile la messa in onda della trasmissione: dopo una prima fase, in cui si è cercato un altro studio in cui garantire lo svolgimento della seconda parte di Agorà, la Rai ha deciso che il programma questa mattina non sarà trasmesso. Agorà, dunque, tornerà regolarmente sugli schermi a partire da lunedì 16 novembre.

All’origine dell’incendio c’è un “guasto tecnico”, ha spiegato all’Agi Elsa Di Gati, vicedirettrice di Rai 3 e responsabile di Agorà. Che ha aggiunto: “Nulla di grave e nessuno si è fatto male”. Secondo quanto si apprende, il principio di incendio è stato provocato da un cortocircuito nello studio 6 del centro Rai di Saxa Rubra. La Rai si è scusata con i telespettatori per il disagio e ha assicurato che la situazione adesso è sotto controllo.

Potrebbero interessarti Friuli, Veneto ed Emilia: nuova stretta per evitare la zona arancione. Oggi la decisione sulla Campania Conte a un bambino di 5 anni: "Nessuna stretta su Babbo Natale" Covid, Roma: nel weekend stop a metro e limitazioni a vie dello shopping