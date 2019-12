Puliamo la Feniglia con Piero Pelù: appuntamento il 4 gennaio con Comune di Orbetello, Legambiente, WWF e Sei Toscana

Il Comune di Orbetello con Legambiente, WWF e Sei Toscana ha organizzato una pulizia straordinaria della spiaggia della Feniglia che si terrà in data 4 gennaio 2020 e che vedrà la partecipazione del noto rocker italiano Piero Pelù. Nata all’indomani della segnalazione dello stesso Pelù relativa ad una massiccia presenza di micro e macro plastiche sul litorale a seguito di una mareggiata, la task force ha come scopo principale la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini rispetto alla problematica delle plastiche e più in generale dei rifiuti in mare, oltre naturalmente alla rimozione dei rifiuti spiaggiati.

L’appuntamento con i volontari è alle ore 10.00 nell’area parcheggio (davanti agli ingressi degli stabilimenti balneari La Zonca, Braccio energy beach, Mamma Licia). Proprio nell’area parcheggio, al termine della conferenza stampa a cui parteciperanno gli organizzatori dell’evento, sarà allestito un presidio informativo in cui ai volontari verranno fornite tutte le informazioni necessarie e il kit per effettuare la pulizia della spiaggia che terminerà alle ore 13.00 circa. La raccolta verrà effettuata per le frazioni di plastica, vetro e indifferenziato. Data la particolare fragilità dell’ecosistema dunale, la pulizia di nell’area in questione e in quella retrodunale sarà limitata ad un numero ridotto di volontari stabilito dal referente di ogni squadra.

In merito alle specifiche direttive, gli organizzatori hanno comunicato che verrà reso disponibile online sui siti internet www.comune.orbetello.grosseto. it, www.festambiente.it, www.wwf.it e nella pagina Facebook ufficiale dell’evento “Puliamo la spiaggia con Piero Pelù!” un vademecum dettagliato in cui i volontari avranno la possibilità di conoscere tutte le informazioni necessarie per effettuare la pulizia in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Attraverso i medesimi canali verranno inoltre fornite tutte le informazioni logistiche utili al corretto svolgimento della manifestazione.

Per registrarsi: bit.ly/ puliamolafenigliaconpelù_ registrazione

