Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Inizia una nuova settimana, quella che ci porterà alla Pasqua, e per questo molti italiani sono in cerca delle ultime previsioni meteo, per capire che tempo farà in Italia. Questo vale in particolare per le tante persone che trascorreranno in vacanza il weekend pasquale. La sensazione al momento è che il meteo sarà caratterizzato da instabilità e differenze lungo lo stivale. Gli esperti de IlMeteo.it infatti annunciano che per Pasqua e Pasquetta “ci sono buone possibilità che l’Italia sarà divisa in due”.

L’inizio della Settimana Santa avrà condizioni meteorologiche ancora piuttosto stabili, merito di un promontorio anticiclonico di origine africana. Ma già da martedì le cose cambieranno, con qualche pioggia che farà capolino al Nord. La formazione di un profondo vortice ciclonico sull’Italia causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su quasi tutto il territorio nazionale fino a tutta la giornata di mercoledì 27, portando piogge intense, temporali, grandinate e nevicate sui rilievi alpini, anche a quote relativamente basse per la stagione (tra i 1000 e i 1300 metri). Tale situazione sarà inoltre accompagnata da un rinforzo dei venti e da una notevole diminuzione delle temperature, soprattutto al Nord.

Una situazione di maltempo che si attenuerà da giovedì, e da venerdì 29 abbandonerà del tutto l’Italia, cedendo il passo a un clima nuovamente più mite e stabile. Queste condizioni dovrebbero persistere almeno fino a sabato 30 marzo. Ma qual è il tempo previsto per Pasqua? Nel pomeriggio “potrebbero verificarsi i classici rovesci temporaleschi, dapprima sulle Alpi, poi in estensione alle adiacenti pianure settentrionali, specie del Nord-Ovest; si tratterebbe di fenomeni isolati e di breve durata, ma non sono da escludere a priori delle grandinate”, avverte IlMeteo. Fenomeni che potrebbero raggiungere entro la serata anche parte del Centro sul versante tirrenico. Bel tempo al Sud, con temperature sopra i 25 gradi. Il 1 aprile, Pasquetta, ci sarà una “prima fiammata calda e soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e il rischio, sempre dietro l’angolo, di improvvisi acquazzoni al Nord”.