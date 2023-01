Prato, un bar chiede un sovrapprezzo di 50 cent per chi paga con Pos: la foto fa il giro del web

Prato, bar chiede sovrapprezzo di 50 cent per chi paga con Pos

Un bar di Prato ha esposto un cartello davanti alla cassa attraverso il quale informa i clienti che volessero pagare con il Pos che sarà applicato un sovrapprezzo di 0,50 centesimi. La foto del cartello ha fatto il giro del web. Lo riporta Il Messaggero.

Il motivo sarebbero le spese per le transazioni, così come si legge sul cartello. In realtà, per ogni pagamento, il costo per gli esercenti varia dall’1,8% al 4,45%, a seconda del tipo di carta o bancomat. Quindi o,50 centesimi sono un costo sproporzionato, senza contare che è del tutto illegale chiedere o applicare sovrapprezzi in base al tipo di pagamento scelto dal cliente.

Dopo la pubblicazione della foto, sui social è esplosa la polemica, tra chi consiglia di “cambiare bar” e chi difende la scelta dell’esercente, ricordando che pagare in contati è una “questione di libertà”.