Pordenone, militare asserragliato in casa con la pistola: evacuata una palazzina

Ha minacciato i compaesani con la propria pistola e poi si è asserragliato in casa. Allerta a Cordovado, in provincia di Pordenone, dove le forze dell’ordine hanno staccato luce e gas allo stabile in cui si è barricato un militare di 55 anni.

Secondo quanto riporta Adnkronos, l’uomo avrebbe scoperto un provvedimento a suo carico di ritiro delle armi. Ieri avrebbe pubblicato alcuni video sul proprio profilo social in cui minacciava le autorità e annunciava gesti autolesionistici. Poi, stamattina, è stato visto girare in strada a petto nudo e con l’arma in pugno.

La palazzina dove abita l’uomo, un sottotenente di complemente secondo Adnkronos, mentre l’intera zona centrale del paese è interdetta a qualsiasi tipo di spostamento.

“Quell’uomo girava per Cordovado già alle 6,30 di questa mattina. A petto nudo, con una pistola in pugno e un’altra dietro alla schiena, spingeva chi trovava a tiro e urlava in mezzo alla strada”, ha raccontato all’agenzia di stampa un testimone. “Quasi ha bloccato il camion di mio fratello. Di lì a un’ora la Protezione Civile aveva già bloccato le strade”, ha proseguito.

“In pochi minuti nel paese si è creato il panico, c’era chi urlava di stare attenti a quell’uomo armato fino ai denti, la ragazza del bar diceva che spingeva e sputava, mentre il panettiere lo ha visto rientrare in casa apparentemente più calmo e, solo a quel punto, infilarsi la maglietta”-