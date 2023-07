Polemiche per lo spogliarello di una militante Pd alla Festa dell’Unità: “È a favore delle donne”

Polemiche a Rimini per un fuori programma alla Festa dell’Unità. A far discutere uno spogliarello improvvisato sul palco da un’ex dirigente regionale.

La 67enne Loretta Pompili, da anni anima delle Feste dell’Unità nella città romagnola, si è lanciata in un’esibizione burlesque all’interno di un tinozzo di vino. “Come Dita Von Teese ma in un tinozzo da vino e non in una coppa di champagne”, ha spiegato Pompili, che ha detto di aver voluto mandare un messaggio “a favore delle donne”.

“Un messaggio anche politico, ovvero che la donna deve essere libera di poter mostrare il suo corpo come crede. E che nessun comportamento molesto o violento può essere mai giustificato”, ha detto dopo il clamore suscitato in città dalla sua performance nel quinto e ultimo giorno della festa organizzata dal Partito democratico al parco della Cava, lo scorso lunedì 17 luglio.

It happens in #Italy. #Historical militant #PD (#DEM) striptease at the #Rimini Unità Party: scandal. Video

Show by Loretta #Pompili, 67, left in bra and panties.The embarrassment of party leaders.The municipal secretary: "she was wrong,she had to warn us and explain her gesture" pic.twitter.com/Lks4rciVei — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) July 18, 2023

“È stata una performance che ha lasciato tutti molto perplessi, perché non si è capito il senso della sua esibizione”, ha detto Fiorella Zangari, la segretaria comunale del Pd a Rimini. Meno critico il sindaco di Rimini, il dem Jamil Sadegholvaad. “Perché non accettare finalmente il fatto che la vita è fatta anche di leggerezza, di cose buffe, di ironia?”, ha detto il primo cittadino riminese. “È ora di smetterla di autoapplicare sempre e comunque alle cose della vita un moralismo a una sola marcia che, per giunta, poi ci viene anche rimproverato come anticamera di una nostra presunta, cronica, supponente antipatia”, ha aggiunto.

“L’errore è stato quello di non avere avvertito nessuno prima e non avere spiegato poi al pubblico il senso della mia esibizione”, ha commentato invece Pompili.