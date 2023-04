Rosa Gigante, una donna di 74 anni, è morta in un’abitazione di via vicinale Sant’Aniello, a Pianura, periferia ovest di Napoli. La polizia indaga per ricostruire l’accaduto. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile, e nessuna ipotesi al momento è esclusa, anche se alcuni testimoni avrebbero parlato di una violenta lite, forse a causa di un’auto.

La vittima è la madre di un personaggio conosciutissimo, il salumiere Donato De Caprio, star di TikTok con oltre 3 milioni di follower, noto per il suo tormentone “con mollica o senza”. Una vicina di casa sarebbe in stato di fermo.

A dare l’allarme sono stati i vicini: sul posto è arrivata un’ambulanza ma per la donna purtroppo era ormai troppo tardi. La vittima, che era incensurata, sarebbe stata colpita con un martello, ma avrebbe anche una corda intorno al collo e il corpo sarebbe parzialmente bruciato. Una scena macabra, su cui lavorano gli agenti della Scientifica, in cerca di tracce dell’assassino.

Sul luogo del delitto si sono radunate molte persone della zona e alcune sarebbero state portate in Questura per essere interrogate. Donato ha chiuso il locale e si è precipitato sul posto non appena appresa la notizia della morte della mamma.