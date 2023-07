Piacenza, si getta nel fiume per soccorrere il figlio: annegano entrambi

Si era tuffato per salvare il figlio che non riemergeva più, entrambi sono annegati nelle acque del fiume Trebbia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, in provincia di Piacenza. La famiglia stava trascorrendo la giornata in riva al fiume nella zona di Perino, quando il ragazzo di 25 anni si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il padre, 60 anni, si è subito gettato per cercare di salvarlo ma anche lui non è riemerso.

I corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri. Le due vittime sono rimaste disperse per circa un’ora.

A inizio giugno si era consumata un’altra tragedia nel Trebbia. A perdere la vita, all’altezza del ponte Paladini, era stato un 13enne, che si era recato al fiume assieme ad alcuni amici per festeggiare la fine della scuola.