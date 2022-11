Piacenza, operaia 50enne muore sul lavoro: è rimasta schiacciata tra due macchinari

A Borgonovo, in provincia di Piacenza, una donna di 50 anni è rimasta coinvolta in un incidente mortale sul lavoro. Si chiamava Nicoletta Paladini, è rimasta incastrata tra due macchinari nella vetreria in cui lavorava. Alle 3 di questa notte è rimasta schiacciata tra un nastro trasportatore e un mezzo adibito al trasporto di materiali. La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri.

I suoi colleghi hanno subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente: i vigili del fuoco hanno liberato la donna dai macchinari per poi affidarla alle cure del 118 ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, e ha posto i sigilli di sequestro nella struttura, sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro per verificare che l’impianto fosse a norma di legge.