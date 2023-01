Piacenza, 17enne aggredita mentre rientrava a casa: salvata dal padre che era al telefono con lei

Un’aggressione sventata grazie all’intervento del padre. A Piacenza una ragazza di 17 anni ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre rientrava a casa, ma è stata salvata dal padre che era rimasto al telefono con lei durante il tragitto.

Il fatto risale alla notte tra giovedì e venerdì scorso, quando la 17enne è stata aggredita da un uomo che la stava pedinando mentre rientrava dal centro. L’ha raggiunta a pochi metri da casa, tappandole la bocca con una mano e intimandole di non fare rumore. Lei è riuscita comunque a gridare, allertando il padre, che era rimasto al telefono con lei mentre rientrava dall’uscita con gli amici. Si è quindi affacciato alla finestra e ha messo in fuga l’aggressore, per poi chiamare il 112.

Al loro arrivo i carabinieri non hanno trovato il molestatore, che aveva già fatto perdere le sue tracce. Secondo la descrizione della ragazza, si tratterebbe di un uomo più grande di lei, di carnagione scura. Per cercare di identificarlo gli inquirenti, che hanno aperto un’indagine per violenza sessuale, hanno raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza.