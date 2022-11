Scarica elettrica durante il temporale: pescatore 34enne resta folgorato e muore in spiaggia

Alcuni passanti hanno notato il suo corpo senza vita sulla spiaggia di Marina di Seiano, a Vico Equense, Costiera Amalfitana, e hanno allertato le forze dell’ordine: Ugo Manganaro, pescatore di 34 anni, è morto durante un temporale, probabilmente folgorato da un fulmine. La Procura ha aperto un’inchiesta, sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Anna Chiara Fasano). La scarica elettrica che ha colpito Manganaro potrebbe anche essere partita da un palo dell’illuminazione o da altre fonti di elettricità presenti in zona.

Potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento di una cabina elettrica che si trova non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo, forse danneggiata dal maltempo. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo ma i tentativi di soccorso si sono dimostrati inutili. L’area è stata posta sotto sequestro, la salma è a disposizione della magistratura in caso venga disposta l’autopsia. Dal vaglio delle immagini delle telecamere di sorveglianza si potrà fare maggiore chiarezza sulle cause della morte dell’uomo.