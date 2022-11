Perquisisce il figlio 14enne, gli trova 20 gr di marijuana negli slip: denunciato dai genitori

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dalla famiglia dopo essere stato trovato in possesso di droga. Il padre, dopo diversi segnali preoccupanti nella condotta del figlio minorenne, che frequenta un istituto superiore di Chieti, ha pensato di agire con determinazione prima che potesse essere troppo tardi.

Secondo quanto riporta il Messaggero, la sera di Halloween, prima che il giovane uscisse, il genitore, a seguito dell’ennesima discussione, ha deciso di perquisirlo e nelle mutande gli ha trovato venti grammi di marijuana divisa in dosi, verosimilmente pronta per essere consumata e spacciata nella serata di festa.

A quel punto l’intera famiglia, padre, madre e figlio di 14 anni e mezzo, ha pensato che la cosa migliore fosse rivolgersi alla forze dell’ordine. E così i tre hanno raggiunto la stazione dei Carabinieri di Chieti principale ed hanno denunciato il fatto, hanno raccontato cosa era accaduto poco prima a casa, in quali circostanze è stato trovato lo stupefacente ed hanno consegnato la droga ai militari che l’hanno sequestrata. La marijuana era già diviso in dosi, fra sette e otto, pronte per lo spaccio, e così il ragazzo è stato denunciato, nella informativa inviata alla Procura dei Minori de L’Aquila, per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti.