Spara due colpi di pistola dal balcone perché “si annoia”: 31enne denunciato a Pavia

C’è chi per noia legge un libro o esce a fare una passeggiata: a Pavia un uomo di 31 anni, cittadino albanese, è stato denunciato dai carabinieri perché in un momento in cui non aveva nulla da fare, di notte, ha sparato due colpi di pistola dal balcone del suo appartamento in centro città.

Alcuni residenti hanno segnalato i colpi chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, che sono subito riuscite a risalire all’autore del gesto. In casa dell’uomo è stata trovata una pistola a salve, una 9 millimetri senza tappo rosso, con caricatore e una cartuccia ancora in canna.

Uditi gli spari, un vicino si era affacciato alla finestra per capire da dove provenissero: a quel punto il 31enne lo ha minacciato di morte ordinandogli di rientrare. L’arma è stata quindi sequestrata e l’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e procurato allarme.