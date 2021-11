Parma, pulmino precipita sulla linea ferroviaria e viene travolto da un treno

Grave incidente a Pontetaro, in provincia di Parma, dove un pulmino per il trasporto di persone disabili è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza dove è stato travolto da un treno. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di giovedì 18 novembre. Secondo le prime informazioni a bordo del mezzo vi erano quattro persone quando, per motivi ancora da chiarire, il pulmino è precipitato da un viadotto della A15 schiantandosi sulla sottostante linea ferroviaria. Subito dopo un treno in transito ha travolto il veicolo.

Il bilancio è di un morto, probabilmente un giovane disabile, e un ferito grave. Feriti, ma non gravemente, anche gli altri due passeggeri del veicolo, mentre sono tutti illesi i passeggeri del treno.

“Grave incidente sul viadotto dell’autostrada A15 Parma-La Spezia. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada cadendo sulla linea ferroviaria sottostante a Pontetaro località Case Rosi”: così recita il comunicato diffuso dalla polizia.

Le Ferrovie dello Stato, invece, fanno sapere che “la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza a causa della presenza di un automezzo caduto da un cavalcavia sui binari. Dai primi accertamenti l’automezzo sarebbe caduto sulla linea ferroviaria a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo una strada che scavalca i binari. Un treno regionale, in circolazione in quel tratto al memento della caduta, avrebbe urtato il mezzo”.

Notizia in aggiornamento