A che ora inizia la parata del 2 giugno 2023 a Roma: orario e durata

A che ora inizia la parata del 2 giugno 2023, in programma oggi a Roma per la Festa della Repubblica? Gli eventi del 2 giugno 2023 durano pressoché tutta la giornata. Si parte di prima mattina con l’arrivo di Sergio Mattarella all’Altare della Patria in Piazza Venezia a Roma intorno alle ore 9,15. Poco dopo, alle ore 9,45, il Presidente è atteso in via di San Gregorio dove si terrà la presentazione dei reparti schierati per la rivista. Inoltre assisterà alla Parata militare che dovrebbe terminare intorno alle ore 11,50.

Nel pomeriggio del 2 giugno 2023, i Giardini del Quirinale saranno aperti al pubblico, dalle 16,30 alle 18,30. In concomitanza dell’apertura dei Giardini, per la prima volta si esibiranno al Quirinale il Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco), la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) e, come lo scorso anno, la Banda Interforze.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Parata del 2 giugno 2023 a Roma, ma dove vederla in diretta TV e live streaming? Come già spiegato, gli appuntamenti pubblici da seguire sono al mattino e al pomeriggio. La parata militare come da tradizione sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.