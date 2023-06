Papa Francesco operato all’intestino al Gemelli: “Intervento di tre ore senza complicazioni”

Papa Francesco è stato operato all’addome all’ospedale Gemelli di Roma.”L’intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore”, comunica la Sala stampa vaticana.

Il pontefice è stato quindi riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico.

L’intervento chirurgico – necessario per un laparocele – è avvenuto in anestesia generale per realizzare una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il Papa era arrivato nella tarda mattinata nell’ospedale romano, dove era già stato per una visita ieri, a bordo della sua Cinquecento bianca scortata dalla polizia. Ed è stato operato nel primo pomeriggio dall’equipe del professor Sergio Alfieri che lo aveva già avuto in cura due anni fa. Proprio sulla cicatrice di quel precedente intervento si è sviluppata un’ernia che avrebbe potuto costituire il rischio di un’occupazione intestinale: per quetso l’intervento si è reso necessario. Ora è previsto un ricovero di diversi giorni, che il Papa trascorrerà nell’appartamento al decimo piano dell’ospedale.