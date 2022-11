A partire da luglio scorso stanzia davanti al porto di Palermo la Resilient Lady, la terza delle quattro navi da crociera prodotte dallo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente per la Virgin Voyages, nuovo marchio creato dal miliardario britannico Richard Branson. Da quel momento la nave da 110mila tonnellate è rimasta ormeggiata, illuminandosi ogni sera con le sue luci al led ed entrando a far parte dello skyline del capoluogo siciliano. Il motivo per cui il gigante marino è bloccato da quattro mesi davanti al porto è che il suo proprietario deve finire di pagarla: un conto che si aggira intorno ai 560 milioni di euro, l’80 per cento di un costo complessivo pari a 700 milioni, riporta Repubblica.

Branson, nominato baronetto dalla Regina Elisabetta, deve insomma ancora finire di saldare il suo debito con Fincantieri, che ne rimane ancora proprietario. Per dare il via a Resilient Lady, che aveva concluso i collaudi ad aprile e che da giugno doveva iniziare le sue crociere dalla Grecia, Virgin Voyages ha deciso un rinvio di nove mesi, fino al secondo trimestre del 2023, perché la pandemia ha avuto un impatto negativo sugli affari del multimiliardario, il quale puntava, con il Virgin Group affiancato dal fondo Bain Capital Private Equality, a investire in crociere di lusso per soli adulti. Ma i viaggi si sono fatti attendere: con il Covid i motori delle crociere hanno smesso di girare, e l’ultimo gioiello del gruppo è rimasto arenato. “La consegna di Resilient Lady, come si evince dal comunicato dei risultati al 30 settembre è prevista nel quarto trimestre di quest’anno, mentre sempre entro l’anno è previsto il varo della quarta unità in costruzione a Sestri”, si legge nella nota di Fincantieri.