Palermo, gestore di un lido aggredito perché l’affitto del pedalò era troppo caro

Ancora un episodio di violenza sulle spiagge italiane. A Balestrate, nel Palermitano, il gestore di un lido ha detto di essere stato colpito con una testata al volto perché l’affitto del pedalò era troppo caro. È successo la mattina del 17 luglio, una settimana dopo l’accoltellamento di un bagnino che, su una spiaggia di Napoli, aveva negato la disponibilità di un lettino.

Il nuovo caso di aggressione è avvenuto nel lido Lagoa di Balestrate, uno stabilimento in zona lungomare ovest Felice D’Anna. A quanto riferito dal gestore del lido, un uomo di 62 anni, tra lui e il bagnante era scaturita una discussione per l’affitto di un pedalò, che sarebbe stato tenuto oltre l’orario stabilito. Il 62enne avrebbe dunque chiesto il pagamento della tariffa per due ore invece che una: di lì una lite che sarebbe terminata con una testata al volto del gestore. Il bagnante, un 42enne di Montelepre, è stato denunciato per lesioni. Il gestore è stato ricoverato in un ospedale a Partinico, con lesioni al naso e una prognosi di cinque giorni. Sul fatto stanno già indagando i carabinieri.