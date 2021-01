La pagina “Le più belle frasi di Osho” è sparita da Facebook

La pagina “Le più belle frasi di Osho”, ideata dal vignettista Federico Palmaroli, da questa mattina non è più raggiungibile su Facebook. Una notizia che lascia delusi i tanti fan dell’autore romano che aveva ormai guadagnato un consistente seguito sul web. Al momento non è conosciuta la motivazione che avrebbe spinto al potenziale ban sul popolare social network.

Il profilo Twitter @lefrasidiosho, invece, è ancora visibile ma l’ultimo tweet risale a 13 ore fa e non sono giunte dichiarazioni in merito a quello che potrebbe essere un oscuramento deciso da Facebook.

La notizia fa seguito ad altre disposizioni che i due colossi del web hanno imposto in questi giorni. Twitter ha sospeso “definitivamente” l’account di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti è stato bannato. Anche altre piattaforme — come Facebook, SnapChat e Twitch — hanno sospeso nei giorni scorsi il profilo di Trump a tempo indeterminato.

Una decisione quella delle piattaforme digitali in nome della violazione del contratto perché incitato alla violenza. E proprio di questo contratto le piattaforme dispongono autonomamente e come vogliono. Sempre in questi giorni Facebook ha aggiornato la sua politica sulla privacy per l’app di messaggistica WhatsApp che possiede dal 2014. Presentandola come una “modifica contrattuale unilaterale dei termini e delle condizioni di servizio”.

