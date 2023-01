Padre Georg attacca di nuovo papa Francesco: “Io prefetto dimezzato, rimasi scioccato”

“Restai scioccato e senza parole”. Con queste parole monsignor Georg Gaenswein, segretario particolare di Ratzinger, torna ad attaccare papa Francesco. Padre Georg ha raccontato di quando nel 2020 fu “congedato” dall’incarico di capo della Prefettura della Casa Pontificia.

Come riporta l’Adnkronos, lo stesso segretario di Ratzinger si definisce “un prefetto dimezzato” nel libro “Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI” scritto con il giornalista Saverio Gaeta (Piemme).

“Lei rimane prefetto ma da domani non torni al lavoro”, avrebbe detto il papa, secondo quanto riferisce Gaenswein. Benedetto XVI, appresa la notizia, commentò con parole quasi ironiche l’accaduto: “Penso che papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode”. Il papa emerito, scomparso il 31 dicembre 2022, scrisse al Papa per intercedere, ma non riuscì a far cambiare idea a Francesco.