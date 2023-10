Padova, studente con la divisa nazista per Halloween: premiato dalla scuola per il “miglior costume”

Si è presentato alla festa di Halloween con una divisa della Wermacht, con tanto di aquila e svastica nazista. Un costume che la scuola ha voluto premiare come “migliore della serata”. L’episodio, che ha sconcertato genitori e ragazzi, è avvenuto in una scuola privata di Padova, l’English International school of Padua (Eisp).

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, in diversi hanno segnalato l’episodio, inviando mail alla scuola e alla comunità ebraica. “Apprendiamo di quest’episodio ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell’ambito di un istituto scolastico. Ci rammarica ulteriormente il fatto che l’allievo sia stato premiato per l’originalità del costume legittimando così il triste messaggio che tale divisa trasmette e di cui la storia è stata tragica testimone”, hanno scritto in una lettera Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia e Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica di Padova, con l’invito alla scuola di sottoporre tutti gli studenti a “una seria riflessione” sull’accaduto “invitando un rappresentante della comunità ebraica e un rappresentante di tutte le altre categorie (omosessuali, sinti, diversamente abili) che il nazismo ha massacrato nei campi di sterminio”.

La scuola ha sottolineato che “l’istituto abbraccia diversità tolleranza e rispetto per tutte le culture e le religioni”, mentre il preside e i responsabili hanno incontrato la famiglia del giovane, sottolineando la gravità dell’accaduto.