Omicidio Primavalle, lo sfogo della madre del killer: “Ha ucciso due donne”

Rabbia, dolore, vergogna: non può credere a quello che è accaduto la mamma di O., il 17enne che ha ucciso a Primavalle la coetanea Michelle Causo.

Interrogata dagli inquirenti, la donna ha dichiarato di non sapere che il figlio facesse uso di stupefacenti. “Non posso credere che sia veramente successo” ha dichiarato Angela, questo il nome della donna, secondo quanto rivela La Repubblica.

Angela, che ha passato la sua vita a pulire i condomini del quartiere per tentare di garantire un futuro al figlio, afferma: “Mi sono sacrificata per lui, per garantirgli un futuro. Ho fatto tutto per lui, lavorando giorno e notte. Quello che ha fatto mi devasta. Non riesco a crederci. Sono distrutta. Sono morta anche io. Ha ucciso due donne: ha ucciso anche me”.

La donna ha anche dichiarato di non aver mai conosciuto Michelle. Secondo quanto è emerso, la ragazza e il suo assassino si conoscevano da anni, ma solo negli ultimi mesi il loro rapporto si era fatto più stretto.

I due non avevano una relazione, di questo ne sono convinti anche gli inquirenti, mentre il sospetto degli investigatori è che i ragazzi facessero uso di stupefacenti insieme.