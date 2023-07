Omicidio Primavalle, l’assassino voleva sbarazzarsi del corpo di Michelle

L’assassino voleva sbarazzarsi del corpo di Michelle Causo in un luogo dove non sarebbe mai più stata ritrovata: è l’ultima ipotesi avanzata dagli inquirenti che indagano sull’omicidio avvenuto a Primavalle.

Secondo quanto rivelano La Repubblica e Il Corriere della Sera, gli investigatori ipotizzano che il carrello della spesa nel quale è stato trovato il cadavere della 17enne non sarebbe servito al killer per trasportare il corpo vicino ai cassonetti dove poi è stato ritrovato, ma in un altro luogo.

L’ipotesi avanzata dagli inquirenti è che l’aspirante trapper volesse portare il corpo nel vicino parco del Pineto per poi mettersi alla ricerca di un dirupo dove occultare il cadavere di Michelle Causo.

Qualcosa potrebbe però essere andato storto nei piani del killer, il quale potrebbe essersi spaventato alla vista della scia di sangue lasciata dal cadavere.

Resta da capire, poi, se il giovane abbia chiesto aiuto a qualcuno: un elemento utile potrebbe arrivare dall’analisi sul cellulare della vittima.

Tra i tanti misteri ancora da risolvere, poi, c’è anche quello relativo all’orario del delitto. Michelle ha raggiunto l’abitazione del suo assassino intorno alle 11.30 e avrebbe smesso di rispondere alla madre sul cellulare circa due ore dopo.

Un arco di tempo nel quale non è chiaro cosa abbiano fatto i due: un elemento sul quale gli inquirenti vogliono vederci chiaro per tentare di ricostruire quanto accaduto nell’appartamento dove si è consumato l’omicidio.