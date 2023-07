Omicidio Giulia Tramontano, immagini inedite mostrano Impagnatiello mentre finge di cercare la compagna

Immagini inedite mostrano Alessandro Impagnatiello nelle ore successive all’omicidio di Giulia Tramontano, mentre finge di cercare la compagna da lui uccisa con 37 coltellate. Durante la puntata di ieri di “Quarto Grado”, su Rete4, sono andate in onda i filmati delle telecamere di sorveglianza di una tabaccheria di Senago, in cui Impagnatiello viene ripreso mentre chiede informazioni sulla 29enne incinta di sette mesi, che in quelle ore era data per scomparsa.

L’uomo, accompagnato dalla madre, acquista un pacchetto di sigarette fumate abitualmente dalla donna e poi chiede se lo stesso pacchetto sia stato acquistato nelle ore precedenti tramite il distributore all’esterno della tabaccheria. Le telecamere hanno ripreso il barman alla cassa e anche all’esterno della tabaccheria, mentre guarda in direzione delle telecamere del negozio.

Altre immagini mostrano invece Impagnatiello mentre pulisce le scale del condominio, fuori dall’appartamento in cui viveva con la compagna, uccisa il 27 maggio scorso dopo che aveva incontrato la donna con cui il barman aveva tenuto una relazione parallela, smascherando mesi di menzogne.

Il 30enne reo confesso è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore, mentre proseguono le indagini per accertare se l’uomo abbia agito da solo o con l’aiuto di qualcuno e se l’omicidio sia da considerare premeditato.