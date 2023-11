Omicidio Giulia Cecchettin, la rivelazione della sorella Elena: “Filippo le disse di fermarsi con gli esami”

Giulia Cecchettin, Elena: “Filippo le disse di fermarsi con gli esami”

Mentre Filippo Turetta ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Halle, in Germania, emergono nuovi dettagli sulla gelosia e la possessività del giovane nei confronti di Giulia Cecchettin.

Elena, la sorella della vittima, infatti, ha rivelato che “A febbraio-marzo, Filippo disse a Giulia ‘fermati con gli esami perché se no non possiamo laurearci insieme'”.

“Bisogna fare attenzione, questo era un segnale d’allarme. Le avvisaglie non sempre sono chiare, non è giusto ma bisogna guardare ‘oltre’ e cercare la cattiveria anche in queste cose” ha aggiunto Elena Cecchettin.

“C’è una responsabilità genitoriale che non va sottovalutata, cercate di educare i vostri figli alla affettività e sessualità, senza aver paura o vergogna di affrontare certi temi” ha dichiarato a Storie Italiane.

E ancora: “Insegnate ai vostri figli a essere fragili che amare non significa possedere, che un ‘No’ può essere motivo di crescita. Penso che se Filippo Turetta avesse pesato che la rottura potesse essere occasione di crescita tutto questo non sarebbe successo. Aiutate a prevenire educandoli, siate anche voi una valvola di sfogo dei vostri figli, non abbiate paura a parlare di psicoterapia”.