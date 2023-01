Nonno abusa per anni della nipote minorenne: condannato a 5 anni di carcere

Un uomo di 84 anni è stato condannato in primo grado per violenza sessuale a 5 anni, un mese e 10 giorni di reclusione dal tribunale di Rovigo. L’84enne, di Occhiobello (Rovigo), è accusato di aver molestato la nipote per anni.

Nel 2021, la ragazza si era confidata con la psicologa messa a disposizione dalla scuola che frequentava, a Ferrara. I fatti sono stati poi denunciati presso la questura. Le molestie si sarebbero perpetrate per una decina di anni, da quando la bambina aveva meno di 12 anni.

Il nonno viveva in una casa adiacente a quella del figlio e della nipote, quindi aveva modo di vedere la piccola quotidianamente. L’84enne avrebbe, per anni, palpeggiato e toccato in modo spinto la ragazzina. A distanza di due anni dalla denuncia dei fatti, l’uomo è stato condannato in primo grado per violenza sessuale aggravata dal rapporto di parentela e dalla minore età della vittima.