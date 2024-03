Tragedia a Nettuno, nel quartiere Cretarossa. Fugge all’alt della polizia e finisce contro un’auto in sosta. La vittima è un 49enne bulgaro, Videnov Valeri Naumov, che ha perso la vita oggi pomeriggio. L’uomo si è schiantato a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, contro un’auto per sfuggire alla polizia. Nell’inseguimento, verificatosi sul litorale romano, è rimasto gravemente ferito il passeggero del motociclo, il figlio 13enne della vittima. Gli agenti avevano intimato l’alt allo scooter, che però ha proseguito la sua corsa e si è scontrato con una vettura che stava attraversando l’incrocio.

Padre e figlio a bordo dello scooter, per rallentare la corsa dei poliziotti nell’inseguimento, avrebbero lanciato uno dei due caschi contro la volante, danneggiandola. Poco dopo c’è stato l’incidente mortale, all’altezza dell’incrocio con via Ponserico. Soccorso anche l’altro automobilista coinvolto, in stato di shock. Il 49enne bulgaro ha perso la vita sul posto. Suo figlio di 13 anni è stato invece trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul mezzo era stata applicata una targa straniera.