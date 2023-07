Neonata al concerto di Ultimo (con le cuffie): scoppia la polemica

Un video pubblicato su TikTok dalla mamma di una bambina di sei mesi che ha scelto, insieme al papà, di portare la piccola al concerto di Ultimo all’Olimpico di Roma sta facendo il giro del web. La clip è stata ricondivisa su twitter, dove ha scatenato il dibattito tra gli utenti sull’opportunità o meno di portare una neonata in un contesto simile.

Nel video si vede la piccola sulle spalle del padre mentre indossa delle cuffie da protezione per le orecchie studiate appositamente per proteggere il delicato udito dei neonati. La scena è di per sé molto tenera, tanto più che la piccola sembra essere completamente a suo agio e l’intento dei genitori era con molta probabilità quello di condividere una tappa importante per la famiglia, quella del primo concerto della figlia. Ciononostante, il video è stato ricondiviso su twitter, e non per complimentarsi. «Siamo sicuri che un concerto di Ultimo – sul PRATO dello Stadio Olimpico – sia il post adatto per una bambina di sei mesi? E siamo anche sicuri che sia una grande idea renderlo pubblico? Chiedo», si legge in un post che ha scatenato il dibattito.

Gli utenti, nelle decine di commenti, si sono essenzialmente divisi tra quanti sostengono la scelta dei genitori – sostanzialmente liberi di scegliere quello che credono sia meglio per la loro bambina – e quanti hanno invece criticato il gesto. «Noi abbiamo visto un video soltanto, non possiamo giudicare le persone solo da questo.

Avranno sicuramente preso le precauzioni che secondo loro andavano prese, su dai, era sera la bimba aveva le cuffie non mi sembra sofferente», si legge in un commento. «La gente quando imparerà che i bambini non sono bambolotti? Non hai nessuno a cui lasciarla o non trovi la babysitter? Ci rinunci, non butti in mezzo alla calca, alla calura e al casino un esserino di 6 mesi. Mamma mia, il nervoso che mi fanno venire questi sconsiderati…», scrive un altro utente. E c’è anche chi fa ironia: «Sta ascoltando Cristina D’Avena in cuffia».