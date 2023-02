Tragedia dei migranti in Calabria, davanti a una spiaggia del Crotonese: 40 cadaveri, tra cui molti bambini, sono stati recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza, intervenuti per soccorrere il natante in difficoltà. Il barcone, che trasportava probabilmente oltre 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, nulla ha potuto contro il mare fortemente agitato di queste ore e si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro. Cinquanta migranti sono stati tratti in salvo.

Come detto sono almeno 40 i morti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Al momento sono circa cinquanta le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. Sul posto sono accorsi anche uomini della polizia e dei carabinieri, oltre a personale della Croce rossa. Erano su un’imbarcazione che è stata spezzata in due dalle onde. Molti di loro sono finiti in mare e sono morti annegati. Alcuni dei sopravvissuti avrebbero raggiunto la costa con i propri mezzi.

“La Calabria è in lutto per questa immane tragedia. In Calabria nel 2022 sono arrivati circa 18mila immigrati clandestini, la stragrande maggioranza dei quali a Roccella Jonica, un Comune in provincia di Reggio Calabria diventato ormai punto di approdo delle rotte illegali dei mercanti di esseri umani. Cosa ha fatto l’Unione europea in tutti questi anni? Dov’è l’Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d’origine dei migranti? Tutte domande che, purtroppo, ad oggi non hanno alcuna risposta”, ha scritto in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

In aggiornamento