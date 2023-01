Napoli, l’ultima (folle) moda è vestirsi come Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto

La nuova moda? Uscire con gli abiti indossati da Matteo Messina Denaro durante il suo arresto. Starebbe avvenendo in Campania. Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Borrelli. La “moda” si starebbe diffondendo in particolare in certi ambienti nel Napoletano. Borrelli parla di “Fenomeno aberrante”.

“Borrelli, adesso basta, siamo davvero stanchi di assistere a questo degrado socioculturale. Vendono i giacconi in stile ‘Matteo Messina Denaro’. Vergognoso.”. pic.twitter.com/rrAKJ0CYqj — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 24, 2023

La foto che il consigliere campano ha diffuso su Twitter raffigura un uomo con il montone, le scarpe griffate, il cappello griffato e i colori identici a quelli indossati dal capo di cosa nostra arrestato e che ora si trova in regime di carcere duro. Un fenomeno preoccupante – oltre che ripugnante – che sembra si stia diffondendo in alcune realtà del Napoletano. “In giro con l’outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante.

Tanti i meme sul suo vestiario: montone, maglia, camicia, cappello e occhiali e i relativi prezzi. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il super latitante quando andava a curarsi presso la clinica La Maddalena di Palermo prima dell’arresto aveva dato l’impressione di essere un uomo alla moda.