Napoli, maxi rissa con spari fuori dal McDonald’s: coinvolte 20 persone

Questa mattina alle 5, all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia (Napoli) si è verificata una violenta rissa tra ragazzi. Il mucchio selvaggio pare abbia coinvolto una ventina di persone, e secondo alcune testimonianze sarebbe durato addirittura una decina di minuti. Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco.

Sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e 22 anni. Il primo è stato prima condotto al Santobono, poi trasferito all’Ospedale del Mare in gravi condizioni. Pare sia stato raggiunto da almeno proiettile. Nel nosocomio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, nel corso del quale i medici gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai proiettili. Per ora sembra che la gamba sia salva e il 24enne pare non sia più in pericolo di vita per quanto la prognosi resti riservata. L’altro ferito è stato condotto presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Questi sarebbe invece stato pestato con una mazza.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna i quali, indipendentemente dai due feriti più gravi, stanno cercando di identificare tutte le persone coinvolte. Resta al momento ignota la causa scatenante della violenza.