Napoli, mamma e figlia partoriscono a distanza di 48 ore

Al Cardarelli di Napoli, un madre e una figlia hanno messo al mondo due neonati a distanza di poche ore l’una dall’altra. Le due donne hanno condiviso tutti i momenti della gravidanza, fino alle ore di travaglio.

La prima a partorire è stata Mara Barone, la mamma di 35 anni, diventata subito dopo anche nonna. La figlia, Paola, avuta a soli 15 anni, ha dato alla luce Giovanni, 3 chili e 4oo grammi. Mara, invece, ha messo al mondo la sua seconda figlia, Futura, 3 chili e 850 grammi.

Nella palazzina in cui vivono, a Melito (Napoli), abita anche la mamma di Mara e nonna di Paola, Lucia, nonna e bisnonna contemporaneamente.

Due parti spontanei, per entrambe non c’è stata nessuna complicazione. “Una emozione immensa”, dice Paola subito dopo il parto. La giovane ha conseguito il diploma con il pancione, proprio come fece sua madre anni prima, senza mai perdere un anno scolastico e conseguendo, poi, anche la laurea.