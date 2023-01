Napoli, bimba muore in ospedale dopo un forte mal di pancia: indagati 15 medici e un reparto per omicidio colposo

Bimba muore per un forte mal di pancia: indagati 15 medici e un reparto

Elena Cella, appena 3 anni e mezzo, è morta il 10 gennaio dopo aver avuto tre arresti cardiaci in tre giorni. La procura di Napoli ora indaga per omicidio colposo nei confronti di 15 medici dell’ospedale pediatrico Santobono e il reparto di Diabetologia del Vecchio Policlinico partenopeo.

Come riporta Il Mattino, è attesa per venerdì prossimo l’autopsia sul corpicino di Elena. L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori della bambina a distanza di poche ore dal decesso della figlia.

La notte tra l’8 e il 9 gennaio la coppia ha portato Elena al pronto soccorso del Santobono per un forte mal di pancia e, dagli esami del sangue, era stato riscontrato un picco glicemico, ricondotto a un possibile sintomo di un diabete infantile.

Alle 9 del mattino il primo arresto cardiaco. La bambina viene intubata e ricoverata in coma farmacologico. Il 9 viene registrato un secondo arresto cardiaco. Attraverso una tac viene scoperta un’ulcera gastrica. Infine, il 10, giorno del decesso, Elena va per la terza volta in arresto cardiaco e muore.

Dopo il decesso della bambina, la sua bisnonna ha accusato un malore. A causa di problemi pregressi anche l’anziana non ce l’ha fatta ed è morta.