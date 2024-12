Napoli, zii indagati per la misteriosa morte della nipote di 4 anni

Gli zii di una bambina di 4 anni morta dopo essere caduta dalle scale sono ora indagati dalla Procura di Nola per omicidio colposo e maltrattamenti.

La bambina è morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nella casa degli zii a Tufino, in provincia di Napoli: la tragedia risale. I due indagati sono una cugina del padre della vittima e il suo compagno.

La piccola viveva con la coppia da alcuni mesi. Dopo la separazione dei genitori, il padre l’aveva affidata agli zii, in attesa della decisione sull’affidamento del Tribunale per i minori, che era attesa per marzo 2025.

I sospetti degli inquirenti fanno leva sulle due chiamate arrivate quella notte alla centrale 118 dell’Asl Napoli 3, in cui i due zii darebbero versioni diverse dell’accaduto.

Nella prima telefonata, l’uomo parlava di un malore, nell’altra la donna faceva riferimento a una caduta per le scale a chiocciola della loro abitazione.

Secondo Fanpage, sul corpo della bambina era stata riscontrata un’ustione e la piccola presentava segni di malnutrizione.

A dire di più sulle cause della morte della piccola sarà l’autopsia, i cui risultati sono attesi nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: Caso Tony Effe, Luxuria difende la scelta del Campidoglio e punzecchia Giorgia ed Emma: “State con le donne o con le case discografiche?”