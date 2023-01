Napoli, anziano colpito con un pugno fuori al bar: 18enne arrestato per tentato omicidio

Colpito da un pugno al volto, senza alcun apparente motivo. Un uomo di 75 anni di Napoli è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito in strada da un 18enne. Il ragazzo, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.

Ieri mattina avrebbe colpito al volto l’anziano davanti a un bar del quartiere Pianura. Il 75enne ha sbattuto violentemente la testa ed è ora ricoverato all’ospedale Cardarelli. Il 18enne si trova attualmente in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.