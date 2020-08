Morto a 37 anni lo scrittore Matteo Losa: lottava contro il cancro col potere delle fiabe

Matteo Losa, scrittore e fotografo di 37 anni di Inveruno, in provincia di Milano, è morto ieri, giovedì 6 agosto. Losa era malato da tempo di cancro e stava lottando tenacemente contro la sua malattia. Proprio per questo tre anni fa aveva pubblicato una raccolta di fiabe intitolata: Piccole fiabe per grandi guerrieri, edita da Mondadori.

“La malattia come la guerra non si vince con la disperazione, ma con la speranza”, si legge sulla copertina del libro di Matteo. “E niente infonde più speranza di una fiaba”. Il 37enne aveva inoltre avviato la campagna di raccolta fondi #FiabeControilCancro, un progetto con cui provava a raccontare in forma diversa una malattia che spesso mette a dura prova le persone che la vivono e chi sta loro vicino. A settembre uscirà il romanzo di Matteo, che lui non ha potuto vedere sugli scaffali delle librerie, ma che ci ha regalato prima di andarsene.

Tanti i messaggi pubblicati sulla bacheca Facebook di Matteo per ricordarlo. “Grazie per il tuo esempio, per la tua determinazione, grazie per averci mostrato che anche le cose più terribili possono essere affrontate con un sorriso, la tua forza di volontà era unica. Un onore averti conosciuto, buon viaggio”, si legge in uno di questi. “Sei stato e resterai per sempre un grande esempio di forza, coraggio e amore per tutti noi”, si legge in un altro post. I funerali si terranno domattina alle 10 presso la chiesa di Piazza San Martino a Inveruno.

